قطر تعلن تغيير شعار الدولة وتكشف معانيه

2022/09/15 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دولة قطر، الخميس، عن شعارها الجديد، الذي "يعكس التاريخ والثقافة القطرية" وفق ما قالته وكالة الأنباء القطرية.

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