مخاوف تتزايد بفرنسا.. “القطاع الأخضر” ضحية أزمة تغير المناخ

2022/09/15 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تزايدت المخاوف في فرنسا من استمرار تقلبات الطقس وتأثيره المباشر على قطاع الزراعة، خاصة أنها شهدت خلال الصيف الجاري أسوأ موجة جفاف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام.وعلى مدار اليومين الماضيين، اجتاحت حرائق الغابات جنوب غربي فرنسا، بعد وصول درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية، […]

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“القطاع الأخضر” ضحية أزمة تغير المناخ أولاً على ايرث نيوز.

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