لقطات من كربلاء.. بكاء ودموع عن الحسين (ع)

2022/09/15 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة: عمار الخالدي

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