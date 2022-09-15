2022/09/15 | 19:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fBkZMGBJKBk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: الوضع في العراق نتاج السياسات الخاطئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: الوضع في العراق نتاج السياسات الخاطئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).