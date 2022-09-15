شاهد بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة انهارت في الأردن

2022/09/15 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة انهارت في الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ntYNnCJqoOU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة انهارت في الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنقاذ طفلة من تحت ركام عمارة انهارت في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).