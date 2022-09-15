2022/09/15 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد معهد ألماني، أن بعض الأغذية قد تؤثر سلباً على مفعول بعض الأدوية.وقالت مديرة معهد فيليب “كلية علم الأدوية السريرية” بيترا تورمان، إن “المواد المرة في الكريب فروت يمكن أن تُضعف تأثير الإنزيمات، وتفكك المواد الفعالة في الكبد، ما يؤدي إلى زيادة مفعول المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم تصبح الجرعة زائدة عن الحد”.وأضافت، أن “تناول العرقسوس بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر بالسلب على الأدوية الخافضة لضغط الدم، كما أن منتجات الألبان تتعارض مع المواد الفعالة من مجموعة التتراسيكلين، حيث قد يمنع الكالسيوم في منتجات الألبان امتصاص الجسم للمواد الفعالة”.ويؤدي تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة، والكولا، مع بعض الأدوية مثل الفلوروكينولونات، إلى الأرق، ويسرّع ضربات القلب وفقاً لتورمان.

التالي

منذ ساعتين

وفاة الممثلة صاحبة دور “هند زوجة أبي سفيان” في فيلم الرسالة

منذ 20 ساعة

مركبة ناسا ترصد كثبانا رملية على سطح المريخ

منذ 21 ساعة

مواطن سعودي ينقذ حياة 5 أشخاص بعد وفاته

منذ 21 ساعة

ابنة فريد شوقي تهاجم محمد رمضان

منذ 22 ساعة

بيل غيتس ينصح بـ”البذور السحرية” للقضاء على الجوع في العالم

منذ 22 ساعة

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الجروح من دون ندوب

منذ 22 ساعة

دراسة: تغير المناخ قد يعيق قدرة الغابات على سحب الكربون من الغلاف الجوي

منذ 23 ساعة

تعرف على أحد أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G

منذ 23 ساعة

دراسة: الأطفال المولودون من نساء بدينات أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة

منذ 23 ساعة

علماء: التبريد الاصطناعي للأرض عديم الفائدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغذية قد تؤثر سلباً على الأدوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغذية قد تؤثر سلباً على الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).