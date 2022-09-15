الحكيم يدعو للحفاظ على النظام الديمقراطي السياسي

2022/09/15 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، للحفاظ على النظام الديمقراطي السياسي، فيما شدد على ضرورة التداول السلمي للسلطة.

وقال الحكيم في بيان “في اليوم الدولي للديمقراطية نؤكد بأن وطننا وبعد أن عانى من نير الحكم الإستبدادي الديكتاتوري، قطع أشواطا كبيرة في طريق إنشاء النظام الديمقراطي في العراق الذي يكفل لجميع العراقيين حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم”.

واضاف “من هنا لابد من الحفاظ على النظام الديمقراطي السياسي ، وتثبيته والعمل على تطويره وإصلاحه عبر تقوية الدولة ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتداول السلمي للسلطة”.

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