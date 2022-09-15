2022/09/15 | 19:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/15 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).