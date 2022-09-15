تحليل: صراع النفوذ منفتح على تعبئة ميدانية واستفزاز متبادل بعيدا عن الاشتباك المسلح

2022/09/15 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تتجه التوقعات إلى إن الاستفزازات المتبادلة بين القوى العراقية السياسية المتصارعة سوف تكتسب زخما...

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