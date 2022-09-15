2022/09/15 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، المباشرة بفتح الطرق والتقاطعات المغلقة وبشكل تدريجي.

وذكرت القيادة في بيان، أن “الجهد الهندسي باشر بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية”.

وأضافت “من الجدير بالذكر إنها أغلقت في الأيام السابقة وفقاً لمتطلبات سير الزائرين والتي تهدف الى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة، وان الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية والحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسير عودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تباشر بشكل تدريجي فتح الطرق والتقاطعات المغلقة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تباشر بشكل تدريجي فتح الطرق والتقاطعات المغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).