(فيديو).. سقوط أحد الحراس الموجودين بجوار تابوت المكلة اليزابيث مغشياً عليه

2022/09/15 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال بث مباشر، سقط أحد الحراس الموجودين بجوار تابوت الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر، على الأرض مغشياً عليه، في مشهد وثّقته عدسات الكاميرات.

وفي نحو الواحدة صباحاً، أغمي على حارس كان يقف بجانب تابوت الملكة اليزابث الثانية، فيما هرع عدد من المتواجدين في المكان، لتفقده ورفعه عن الأرض.

ولا يزال من غير المعلوم إذا تعرض الحارس لإصابات.



وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية البث المباشر لقاعة وستمنستر بعد الحادث.

ويتناوب حراس من وحدات مختلفة، للوقوف حول التابوت كل 20 دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

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