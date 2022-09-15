اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و

2022/09/15 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري من جهة، و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى على ضفة نهر الفرات بريف محافظة دير الزور شرقيّ سورية، فيما تتواصل عمليات الاغتيال في محافظة درعا جنوبيّ البلاد وسط توتر أمني تشهده المنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن اشتباكات بالرشاشات المتوسطة وقذائف الهاون اندلعت ليل الأربعاء/الخميس بين مجموعات عسكرية من النظام السوري وأخرى من "قسد" على الضفة الشرقية من نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، مؤكدةً أن الاشتباكات جاءت بعد ملاحقة "قسد" لمجموعة من المهربين المدعومين من النظام السوري، الذين كانوا في طريقهم إلى الضفة الأخرى من النهر التي يُسيطر عليها النظام.

وأضافت المصادر أن شابين اعتُقلا على حاجز أمني يتبع لـ"الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري بشار الأسد، ويقع على دوار البانوراما عند مدخل مدينة دير الزور شرقي البلاد، وسط استنفار أمني للفرقة، مرجحةً أن يكون الشخصان قد اعتُقلا بُغية سوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

من جهة أخرى، استهدفت مدفعية الجيش التركي، اليوم الخميس، نقاطاً عسكرية تابعة لـ"قسد" في قرية الكوزلية بريف تل تمر شماليّ محافظة الحسكة، شمال شرقيّ البلاد، وتزامن ذلك مع تحليق طائرة استطلاع تركية في منطقة "نبع السلام" التي يُسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" بريفي الحسكة والرقة.

وشهدت القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس في منطقة جبل الزاوية جنوبيّ محافظة إدلب، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات النظام والقوات المدعومة من روسيا وإيران، في ظل تحليق طائرات حربية واستطلاع روسية في سماء منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها).

في سياق منفصل، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون اليوم الخميس، في حيّ الصحافة وسط مدينة درعا، جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات بشرية.

وعثر الأهالي ليل الأربعاء/الخميس على جثة الشاب محمد فارس العتمة في حيّ ريينة بمدينة الصنمين شمالي محافظة درعا، مقتولاً بطلق ناري، سبقها بساعات مقتل القيادي السابق في المعارضة السورية، جلال الزعبي، الملقب "جلال الفريم"، جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة المسيفرة شرق درعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).