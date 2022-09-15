ضاق به التنفس.. عرض ترامب يصدم ملك الاردن ويتركه مذهولا

2022/09/15 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابهما يستند إلى حوالي 300 مقابلة أصلية تم إجراؤها حصريا للمؤلف.

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