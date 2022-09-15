توب 5.. اتصال بين العاهل السعودي وتشارلز.. وفيدرير يعلن اعتزاله التنس

2022/09/15 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاتصال الهاتفي الذي دار بين العاهل السعودي والملك تشارلز الثالث وما جاء فيه الى زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى إسرائيل بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات وصولًا لبلوغ فوائد القروض العقارية في أمريكا أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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