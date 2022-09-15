"اعتدوا على موظفي النزاهة".. اعتقال 11 عاملا بالموصل

2022/09/15 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، باعتقال 11 عاملا في مدينة الموصل بعد اعتدائهم على موظفي النزاهة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "النزاهة اعتقلت 11 عاملا في محطة النوار الاهلية بمدينة الموصل على خلفية اعتداء العاملين والاشتباك بالايدي مع موظفي النزاهة".

وبين أن "ذلك حدث اثناء تأدية مهام عملهم ومحاسبتهم على جباية مبالغ خارج المقرر".

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