2022/09/15 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللواء رسول: خطة الأربعينية تميزت بالإنسيابية العالية وسلاسة حركة الزائرين والعجلات » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 20:47

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: خطة الأربعينية تميزت بالإنسيابية العالية وسلاسة حركة الزائرين والعجلات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: خطة الأربعينية تميزت بالإنسيابية العالية وسلاسة حركة الزائرين والعجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).