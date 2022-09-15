شاهد بالفيديو.. أجبرته على دفع 250 ألف دينار.. مديرة تبتز أب مقابل تسجيل ابنته بالمدرسة

2022/09/15 | 20:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجبرته على دفع 250 ألف دينار.. مديرة تبتز أب مقابل تسجيل ابنته بالمدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vtP1oR7JMR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجبرته على دفع 250 ألف دينار.. مديرة تبتز أب مقابل تسجيل ابنته بالمدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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