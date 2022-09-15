شاهد بالفيديو.. ملك الأردن يوقف سيارته ويتوجه إلى شرطية المرور لتحيتها

2022/09/15 | 20:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملك الأردن يوقف سيارته ويتوجه إلى شرطية المرور لتحيتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -spG3kUsLYg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملك الأردن يوقف سيارته ويتوجه إلى شرطية المرور لتحيتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملك الأردن يوقف سيارته ويتوجه إلى شرطية المرور لتحيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).