شرطة كربلاء تكشف حقيقة انفجار على طريق النجف

2022/09/15 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الخميس، وقوع انفجار على طريق النجف.

وقالت المديرية في بيان "ننفي ما تم نشره من قبل إحدى الصفحات المغرضة عن خبر كاذب يفيد بوجود حادث انفجار في طريق كربلاء نجف، وهنا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

وأضافت أن "هناك من يحاول تعكير الأجواء الآمنة لزيارة الأربعين المليونية وبث الشائعات".

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