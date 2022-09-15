2022/09/15 | 21:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oyxRa7GSAdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | العراق امام انسداد سياسي اخر في اليوم العالمي للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | العراق امام انسداد سياسي اخر في اليوم العالمي للديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).