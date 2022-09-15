2022/09/15 | 21:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن تدريبات فريقه ريال مدريد قبل 3 أيام على مباراة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت مصادر من النادي الملكي، لوكالة الأنباء الإسبانية، إنه “لن يتمكن من اللحاق بهذه المباراة”.

ولم يظهر المهاجم الفرنسي على العشب مع عودة الريال للتدريبات عقب الفوز على لايبزيج (2- صفر) في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوربا، وواصل خطة تعافيه داخل المنشآت الرياضية.

ومنذ البداية، اعتبر الطاقم الطبي أن التاريخ المناسب لعودة بنزيما إلى اللعب هو الثاني من أكتوبر/تشرين أول القادم، مع استغلال فترة التوقف للالتزامات الدولية للتعافي بشكل تام، لا سيما وأنه لن ينضم لمنتخب فرنسا في هذه الفترة.

لكن مع تطور حالته بشكل جيد، كان هناك أمل في أن يتمكن المهاجم الفرنسي من اللحاق بمواجهة الديربي المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركة بنزيما في مواجهة أتلتيكو مدريد، وأكد عقب الانتصار على لايبزيج أن “الإستراتيجية بشأن كريم لم تتغير”.

وأردف “سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتدرب أم لا، لكن كما قلت لن نجازف، إذا تدرب جيداً يوم السبت، سيلعب يوم الأحد”.

وفي الوقت الحالي، لا يزال بنزيما بعيداً عن الانضمام إلى المران الجماعي، حيث لم يبدأ حتى التدريب بمفرده على العشب كخطوة أخيرة في خطة التعافي، ويقتصر عمله حاليا على أداء تمارين قوة للجزء العلوي من الجسم في صالة الألعاب الرياضية، وفي حمام السباحة، ومع المعالجين البدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب بنزيما شبه مستبعد في الديربي الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.. وانشيلوتي يعلق: لن نجازف) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب بنزيما شبه مستبعد في الديربي الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.. وانشيلوتي يعلق: لن نجازف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).