وكالة الإستخبارات تضبط نحو 23.5 كغم من المخدرات بعمليات منفصلة في محافظات نينوى والسليمانية والأنبار

2022/09/15 | 21:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة عصابات تجارة المخدرات، ومكافحة هذه الآفة المستشرية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط ( 23.569) كغم من المواد المخدرة بعمليات منفصلة إحداهما في محافظة نينوى والأخرى في ناحية قلعة دزة ضمن محافظة السليمانية والثالثة في محافظة الأنبار.

وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن رجال الوكالة من ضبط حقيبة مدفونة في منطقة نائية ضمن قرية (ابو ماريا) التابعة لقضاء تلعفر بداخلها كيسين يحتويان على مادة (الكريستال المخدرة) يزن الكيس الأول (4.955) كغم والآخر (8.690) كغم.

وفي عملية أخرى استندت إلى معلومات استخبارية، تم ضبط كمية (5.700) كغم من مادة (الحشيشة) المخدرة كانت معدة لإدخالها إلى الاراضي العراقية ضمن المنطقة الأولى في ناحية قلعة دزة بمحافظة السليمانية، إلا أن يقظة أبطال الاستخبارات حالت دون ذلك.

كما تمكن أبطال وكالة الاستخبارات وبعد اخذ الموافقات القضائية من القاء القبض على متهمين اثنين في قضاء القائم بمحافظة الأنبار بعد نصب كمين محكم لهما وبحوزتهما( 4 كيلو و224 غرام) من الحبوب المخدرة بنحو (24,000) الف حبة تحمل علامة (الحاجب).

حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها للجهات صاحبة الاختصاص لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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