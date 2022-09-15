الناطق باسم القائد العام : مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً

2022/09/15 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مساء يوم الخميس ،ان مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب.وقال رسول في تصريح متلفز […]

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