2022/09/15 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من كربلاء المقدسة..



رجل دين فلسطيني يشارك في موكب “نداء الأقصى” ويقول: جئنا بعد ان تفرقوا المسلمين مذهبيا واختلفوا سياسيا المركز الخبري الوطني.

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