شرطة كربلاء تنفي وجود حادث انفجار على طريقها مع النجف الأشرف

2022/09/15 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة، اليوم

الخميس، وجود حادث انفجار على طريقها مع

النجف الأشرف.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "ما تم نشره من قبل إحدى

الصفحات المغرضة بشأن وجود حادث ان

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