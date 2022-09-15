ضبط أكثر من 23 كغم من المخدرات بعمليات أمنية بثلاث محافظات عراقية (صور)

2022/09/15 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط

(23.569) كغم من المواد المخدرة بعمليات

منفصلة إحداهما في محافظة نينوى

والأخرى في مدينة قلعة دزة ضمن محافظة

السليمانية والثالثة في

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