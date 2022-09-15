بالأرقام.. احصائية رسمية تكشف عن عدد زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

2022/09/15 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة

العراقية، اليوم الخميس، توافد أكثر من

20 مليون شخص بينهم أجانب، إلى محافظة

كربلاء المقدسة، لأداء الزيارة

الأربعينية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة ا

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