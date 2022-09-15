قذيفتي هاون تسقط بالقرب من مقام زين العابدين دون خسائر تذكر

2022/09/15 | 21:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، سقوط قذيفتي هاون بالقرب من مقام زين العابدين، ضمن قضاء داقوق جنوب كركوك.

وقال مصدر أمني أن “احدى القذيفتين سقطت في المقبرة القريبة من المقام” موضحاً أن “القذيقة الأخرى وقعت خلف المقام ومن دون خسائر تذكر”.

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