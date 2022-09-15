تحرك نيابي بشأن واقعة وفاة الشيخ اقبال دوحان في الديوانية

2022/09/15 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت النائبة نور نافع الجليحاوي، اليوم الخميس، جمع تواقيع، للتحقيق في واقعة وفاة الزعيم القبلي، إقبال دوحان، بعد أيام على إطلاق سراحه، من مديرية هيئة الحشد الشعبي.

وقالت نافع في تغريدة عبر “تويتر”، “شرعنا بجمع تواقيع لإشراف مجلس النواب بصفة رقابية على التحقيق بما ورد من معلومات عن تعرض الدكتور المرحوم إقبال دوحان لعمليات تعذيب أثناء اعتقاله من قبل أمن الحشد، وعن الآلية غير القانونية، لاعتقاله وبقية الشخصيات”.

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