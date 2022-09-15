أسعار النفط العالمية تتراجع دون 91 دولاراً للبرميل

2022/09/15 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتراجعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، دون الـ91 دولاراً بانخفاض زاد عن 3 دولارات خلال 24 ساعة.وسجلت العقود الأجلة من خام برنت 90.88 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي لـ 85.10 دولار للبرميل.

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