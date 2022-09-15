2022/09/15 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني التقى رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، اليوم الخميس ،وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في القدس، وناقشا تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري.وناقش الجانبان استمرار التنمية الاقتصادية والتعاون في مجالات الزراعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إلى جانبكم كتفا بكتف”..



لابيد لبن زايد: صديقي..



معا نغير وجه الشرق الأوسط المركز الخبري الوطني.

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