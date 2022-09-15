ضرب عصفورين بحجرة واحدة..  الاطار يحسم منصبه الثاني السيادي لصالح كردي مستقل

2022/09/15 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن توافق قيادات الاطار التنسيقي على ترشيح النائب الكردي المستقل محسن المندلاوي لمنصب النائب الاول لرئاسة البرلمان. وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاطار حسم موقفه على ترشيح النائب الكردي المستقل عن محافظة بغداد محسن المندلاوي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب".واضاف ان طرح الاسم يأتي ضمن توسيع عمل الاطار ولارضاء القوى الكردية الفيلية داخل الاطار التنسيقي فضلا عن القوى النيابية المستقلة".والمندلاوي هو مرشح مستقل عن دائرة شارع فلسطين في العاصمة بغداد وهو من شريحة الكرد الفيليين.وقدم الإطار التنسيقي طلبا الى رئاسة مجلس النواب العراقي لعقد جلسة المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس.وبحسب مصدر نيابي، فإن رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد الجلسة المقبلة حتى اللحظة.

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