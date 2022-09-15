الكشف عن رغبة برلمانية لمنع حل مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة

2022/09/15 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الخميس، عدم رغبة جميع اعضاء البرلمان في حل مجلس النواب. وقال الحياني لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا سبيل لحل البرلمان الا عن الطرق الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير بعد ان شخصت الخلل في عمل المجلس".وأضاف ان "حل البرلمان اليوم اصبح بيد البرلمان حيث لا توجد رغبة لدى جميع النواب ورئاسة المجلس بحله". وتابع الحياني ان "هنالك رغبة لدى الشارع العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة وتخطي أزمة الثقة الحاصلة بين القوى السياسية والعبور الى المرحلة المقبلة".

وتشهد الحالة السياسية في العراق حالة من التأزم بسبب الاختلاف بين القوى السياسية على حل البرلمان، فالتيار الصدري يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة لا تتضمن سياسيين مجربين على حد قولهم ، اما في الطرف الاخر الاطار التنسيقي الذي يعارض بشدة قرار الحل ويؤكد الذهاب لتشكيل الحكومة من ثم حل البرلمان.

ودعا زعيم التيار الصدري الحلفاء من السنة والكرد لحل البرلمان، مشيرا الى ان "الكرة بملعبهم" ليكون الحل ليس شيعيا فقط بل سنيا وكرديا ووطني.

وفي فترة سابقة شهدت العاصمة بغداد احداثا دامية استخدم فيها السلام المتوسط والثقيل وراح على اثرها ضحايا بين القوات الامنية وانصار التيار الصدري الذي حاولوا دخول المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على تمسك الاطراف السياسية بتشكيل الحكومة واعلان اعتزال زعيم التيار مقتدى الصدر العمل السياسي.

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