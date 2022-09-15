مقتل امرأة وإصابة أخرى باطلاق نار شمالي بغداد

2022/09/15 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل امرأة وإصابة أخرى باطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة قتلت واصيبت اخرى نتيجة اطلاق نار من قبل شخصين داخل عجلة ضمن ناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أنه "تم اغلاق جميع المداخل وبعد التفتيش تم القبض على الشخصين وضبط بحوزتهما مسدس وهوية مزورة".

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