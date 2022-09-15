شاهد بالفيديو.. الناتو يدخل العراق بخطة جديدة.. ما هي؟ | تقرير

2022/09/15 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 10ViTIryMJk

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