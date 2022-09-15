مسلحون يقتلون امرأة ويصيبون أخرى ضمن حدود بغداد

2022/09/15 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح مسلحون مجهولون اليوم الخميس، النار على امرأتين، في قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل واحدة منهما وإصابة الأخرى.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “امرأة لقيت حتفها، وأصيبت أخرى، نتيجة اطلاق النار عليهما، من قبل عجلة بداخلها اشخاص اثنين ضمن ناحية المشاهدة في قضاء الطارمية”.وأضاف المصدر أنه على […]

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