وزير خارجية الإمارات يضع إكليلا من الزهور على نصب

2022/09/15 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إكليلاً من الزهور داخل متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ضحايا المحرقة في القدس.

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