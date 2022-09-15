الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء التاسع

2022/09/15 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

- لماذا الحث والتأكيد على زيارة الحسين

عليه السلام؟.

نقول في مقام الإجابة على هذا التساؤل:

ان موجبات التأكيد على ممارسة زيارة

الحسين عليه السلام يمكن ان نشير الى

بعض م

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