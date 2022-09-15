2022/09/15 | 22:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء التاسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
- لماذا الحث والتأكيد على زيارة الحسين
عليه السلام؟.
نقول في مقام الإجابة على هذا التساؤل:
ان موجبات التأكيد على ممارسة زيارة
الحسين عليه السلام يمكن ان نشير الى
بعض م
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء التاسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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