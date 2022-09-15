2022/09/15 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

يُحكى أنَّ دولةً أرادتْ أنْ تضعَ

اسمَها في موسوعةِ (غينيس) لتُسجِّلَ

رقمًا قياسيًا لأطولِ مائدةِ طعامٍ في

التاريخ، فأعّدتْ واستعدّتْ وتهيّأتْ

لتبلغَ الرقمَ الصعبَ الذي أعلنتْ عنه

وقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موائدُ الأربعين ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موائدُ الأربعين ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).