المرور العامة: حركة السير في كربلاء المقدسة تسير بانسيابية عالية

2022/09/15 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، إن حركة السير في كربلاء

المقدسة تسير بانسيابية عالية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية

المرور العامة، العميد زياد القيسي،

في تصريح تابعته وكالة نون الخبر

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