طالت رمضان قديروف.. أمريكا توسع العقوبات المفروضة على روسيا

2022/09/15 | 22:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسّعت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 44 فردًا، بالإضافة إلى 32 كيانًا قانونيًا.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية - في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن العقوبات شملت أمين مظالم الأطفال في روسيا لفوفا بيلوفا، …

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