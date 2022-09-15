الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا للانسحاب من محطة زابوريجيا النووية

2022/09/15 | 22:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارًا دعا فيه روسيا إلى سحب قواتها من محطة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية التي تتعرض إلى قصف بشكل منتظم.والقرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت عليه 26 من الدول الأعضاء الـ35، وصوتت روسيا …

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