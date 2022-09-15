2022/09/15 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن القبض على شخصين يقومان بتوزيع منشورات على الزائرين.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بتوزيع منشورات على الزائرين”.وأشارت إلى “تسليمهما للمراكز الأمنية من أجل التحقيق معهما وإحالتهما على القضاء”.

ظهرت المقالة الإطاحة بشخصين يقومان بتوزيع منشورات على الزائرين في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بشخصين يقومان بتوزيع منشورات على الزائرين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بشخصين يقومان بتوزيع منشورات على الزائرين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).