2022/09/15 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 98bShE5F0H4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - علناً - الحلقة ٤٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - علناً - الحلقة ٤٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).