2022/09/15 | 23:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WPQc7Xe8k38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار | مصطفى الهيتي - نقيب الصيادلة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار | مصطفى الهيتي - نقيب الصيادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).