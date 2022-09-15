ترقب سياسي لانتهاء صلاحية حكومة بارزاني ودعوات لبغداد بالتحرك الفوري

2022/09/15 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كردستان ستفقد شرعيتها مطلع الشهر المقبل.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "من الناحي القانونية فإن حكومة إقليم كردستان فقدت شرعيتها وحتى برلمان الإقليم، وبالتالي يجب على الحكومة العراقية عدم التعامل معها".

وأضاف أن "الجيل الجديد وقوى المعارضة لن يسكتوا إطلاقا وسيقومون بتظاهرات واحتجاحات مختلفة لحين إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم، بعد إجراء التعديل اللازم".

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