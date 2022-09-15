كردستان تعتزم اجراء انتخاباتها النيابية في نيسان 2023

2022/09/15 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عزمها اجراء الانتخابات التشريعية بالإقليم في نيسان 2023 على أبعد تقدير.وقال رئيس ديوان إقليم كردستان فوزي حريري تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "رئاسة الإقليم بانتظار توصل الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى اتفاق حول مسألة الانتخابات التشريعية في الإقليم، لعقد اجتماعا موسعا مع الجهات السياسية وتحديد موعد الانتخابات".وأضاف حريري ان "رئاسة الإقليم تسعى لإجراء الانتخابات التشريعية في كردستان في نيسان العام المقبل كأبعد تقدير".

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