تونس.. اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول أجور القطاع العام

2022/09/15 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد مفاوضات استمرت أشهرا اتّفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة.

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