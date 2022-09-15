راصد جوي: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بهذا الموعد

2022/09/15 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير توقعات الطقس اليوم الخميس، الى انخفاض مرتقب في درجات الحرارة، فضلا عن تساقط أمطار على بعض المناطق لا سيما الشمالية منها .وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح تابعه /المركز […]

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