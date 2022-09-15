مسؤول مصري: حان الوقت لتكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ

2022/09/15 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) إن أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر تشدد على ضرورة أن يكون هذا العام للتنفيذ.وأكد وائل أبو المجد، اليوم الخميس، أن الوقت قد حان لتكثيف …

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